شقيقة الكاتب قينان الغامدي في ذمة الله

المواطن - الرياض

نعى الكاتب قينان الغامدي شقيقته عائشة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الغامدي نبأ وفاة أخته بالقول : انتقلت إلى رحمة الله فجر اليوم شقيقتي ( عائشة ) عن عمر ناهز السبعين عامًا متأثرة بفيروس كورونا، رحمها الله وغفر لها وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع : ونظرًا لظروف الوباء فإن العزاء سيكون عبر وسائل التواصل كما هو معتاد في مثل هذه الحالات ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إعلاميون يعزون قينان الغامدي

وعلى الفور سارع المواطنون في تعزية قينان الغامدي حيث قال الدكتور سعود كاتب، وكيل وزارة الداخلية السابق :” عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم أخي العزيز قينان، وغفر لفقيدتكم، وأسكنها فسيح جناته، وألهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قال الكاتب شافي الوسعان :”عظم الله أجركم أبو عبدالله وأحسن عزاءكم وغفر الله لفقيدتكم ورحمها وأدخلها فسيح جناته”.

بينما قال أستاذ الجغرافيا في جامعة الملك سعود الدكتور سعد ناصر الحسين :خالص العزاء والمواساة لكم أخي قينان. رحم الله عائشة وأسكنها الفردوس الأعلى.

ونعى الصحافي رائد الشهراني الفقيدة بالقول :عظم الله أجركم أ. قينان وغفر لفقيدتكم وجبر مصابكم. فيما قال الدكتور شلاش الجبران “غفر المولى للفقيدة وأسكنها فسيح الجنان وأعانكم أبو عبد الله والعائلة الكريمة على المصاب بالصبر والسلوان”.

وكذلك نعى الدكتور حمزة قبلان المزيني الفقيدة بالقول :” رحم الله الفقيدة العزيزة وغفر لها وتقبلها في الصالحين. وعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وعوضكم خيرا.” بينما قال أستاذ علم الاجتماع ، عبدالله الفوزان :” رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وعظم الله أجركم وألهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.”

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