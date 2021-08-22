شوط أول مثير ينتهي بتقدم الرجاء على الاتحاد بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، الشوط الأول من نهائي البطولة العربية متقدمًا على الاتحاد بثلاثية لهدفين في شوط أول وُصف بالمثير.

ملخص الشوط الأول من مباراة الاتحاد والرجاء:

وسجل العميد الهدف الأول بالدقيقة الرابعة من ضربة رأسية عبر اللاعب البرازيلي برونو هنريكي.

وبعدها بدقيقة، تمكن فريق الرجاء من تعديل النتيجة عبر رأسية من اللاعب إلياس حداد بالدقيقة الخامسة.

وعاد الرجاء ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب محمود بن حليب بالدقيقة الـ13، ثم تعادل البرازيلي رومارينيو للعميد من ركلة جزاء بالدقيقة الـ28.

وبسبب الأخطاء الدفاعية المتواصلة من لاعبي العميد، سجل الرجاء الهدف الثالث عبر اللاعب زكريا الوردي بالدقيقة الـ38 من عمر الشوط الأول.

تشكيلة الاتحاد لـ النهائي:

وجاءت تشكيلة العميد مكونة من: “مارسيلو جروهي بحراسة المرمى، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينيو”.

أما القائمة الاحتياطية للعميد فجاءت مكونة من : “راكان النجار، عبدالمحسن فلاتة، حازم الزهراني، عبدالإله المالكي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن العبود، هارون كمارا”.

ويطمح جمهور العميد في رؤية فريقه بطلًا لبطولة خارج المملكة، منذ أن تُوج نمر جدة بلقبي دوري أبطال آسيا وبطولة دوري أبطال العرب في عام 2005.

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