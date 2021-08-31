صالح آل عباس لجماهير النصر: كنتم الداعم الحقيقي

المواطن - مروة نبيل

وجه صالح آل عباس رسالة إلى جماهير النصر بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رسميًّا.

صالح آل عباس يوجه رسالة لجماهير النصر:

وحرص صالح آل عباس على توديع جماهير العالمي، وقال: “شكرًا إخواني اللاعبين على دعمكم.. شكرًا جمهور النصر الأصيل فقد كنتم الداعم الحقيقي في كل حين”.

كما وجه صالح آل عباس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى جماهير فريقه الجديد عنابي سدير، وقال: “إدارة وجمهور ومحبي نادي الفيصلي بإذن الله أكون عند حسن الظن ومع إخواني اللاعبين نحقق تطلعاتكم”.

وأعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع صالح آل عباس لمدة 3 مواسم، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، كما قدمت الإدارة شكرها إلى صالح اليامي ممثل مكتب 4G للتسويق الرياضي، لتسهيل إجراءات انتقال اللاعب.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لاستعادة توازنه والتحضير جيدًا خلال فترة التوقف الدولي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، حيث نجح في الفوز مرة وتعادل في أخرى، وخسر مباراة.

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