صالح الشهري يقود الهلال للفوز على الطائي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال فوزًا في منتهى الصعوبة على حساب نادي الطائي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

⚽️ د90+1’ رأسية صالح الشهري تمنح الهلال نقاط المباراة. #الهلال_الطائي

🎥 شاهد الهدف 👇 pic.twitter.com/VoaT45eR2U — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 14, 2021

ملخص مباراة الهلال والطائي:

وبدأ الزعيم المباراة ضاغطًا بكل قوة أملًا في إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

واتسم أداء الزعيم بالتراجع وعدم خلق فرصة هجومية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه بكل قوة لمحاولة إحراز هدف الفوز.

صالح الشهري يُنقذ الزعيم:

وبعد معاناة، تمكن اللاعب صالح الشهري من إحراز هدف الفوز لـ الهلال بالدقيقة الـ92 بضربة رأسية متقنة.

وشهدت المباراة حضور صفقة الزعيم الجديدة، البرازيلي ماثيوس بيريرا من مدرجات ملعب الملك فهد الدولي؛ وذلك بسبب عدم قيده في قائمة الزعيم لوجود 7 أجانب حاليًّا.

سبب غياب سلمان الفرج وياسر الشهراني:

جدير بالذكر أن المباراة شهدت أيضًا غياب كل من سلمان الفرج واللاعب ياسر الشهراني، حيث ستنتهي إجازة كل منهما بعد غد الاثنين.

سيواجه الزعيم في الجولة الثانية، فريق التعاون يوم الجمعة المقبلة، بينما يلعب الطائي مع فريق ضمك أيضًا يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الهلال كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين، ويسعى للفوز به للموسم الثالث على التوالي.

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