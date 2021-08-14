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صالح الشهري يقود الهلال للفوز على الطائي بـ دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الأولى

صالح الشهري يقود الهلال للفوز على الطائي بـ دوري محمد بن سلمان

2021/08/14
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صالح الشهري يقود الهلال للفوز على الطائي بـ دوري محمد بن سلمان لحظة إحراز صالح الشهري لهدفه
المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال فوزًا في منتهى الصعوبة على حساب نادي الطائي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة الهلال والطائي:

وبدأ الزعيم المباراة ضاغطًا بكل قوة أملًا في إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

واتسم أداء الزعيم بالتراجع وعدم خلق فرصة هجومية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه بكل قوة لمحاولة إحراز هدف الفوز.

صالح الشهري - الهلال والطائي

صالح الشهري يُنقذ الزعيم:

وبعد معاناة، تمكن اللاعب صالح الشهري من إحراز هدف الفوز لـ الهلال بالدقيقة الـ92 بضربة رأسية متقنة.

وشهدت المباراة حضور صفقة الزعيم الجديدة، البرازيلي ماثيوس بيريرا من مدرجات ملعب الملك فهد الدولي؛ وذلك بسبب عدم قيده في قائمة الزعيم لوجود 7 أجانب حاليًّا.

صالح الشهري - الهلال والطائي

سبب غياب سلمان الفرج وياسر الشهراني:

جدير بالذكر أن المباراة شهدت أيضًا غياب كل من سلمان الفرج واللاعب ياسر الشهراني، حيث ستنتهي إجازة كل منهما بعد غد الاثنين.

سيواجه الزعيم في الجولة الثانية، فريق التعاون يوم الجمعة المقبلة، بينما يلعب الطائي مع فريق ضمك أيضًا يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن الهلال كان تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين، ويسعى للفوز به للموسم الثالث على التوالي.

صالح الشهري - الهلال والطائي

 


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