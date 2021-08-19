صالون زهرة يظهر كاريزما وجمال وأناقة وفخامة نادين نجيم

المواطن - سعد البحيري - الرياض

أبدى العديد من محبي وعشاق الفنانة نادين نجيم سعادتهم بعد عرض أول حلقتين من مسلسل صالون زهرة ليلة أمس مؤكدين أن هذا العمل الفني أظهر الكاريزما والقوة والجمال والأناقة التي تتمتع بها زهرة بطلة المسلسل.

انطباعات الجمهور على المسلسل

وعبر تويتر انطلق المغردون في التعبير عن رد فعلهم بعد عرض المسلسل حيث استعارت مها فياض عبارة من الحلقة الأولى وقالت :” انت ما خلقتي لتنضربي ” وعلقت عليها بالقول : “من أصدق ما قيل بالحلقة الأولى” فيما نشرت ياسمين صورة البطلة وعلقت بالقول: “هالبنت القويه شو غيرت في” فيما نشرت مغردة أخرة صورة تجمع نادين نجيم مع معتصم النهار وعلقت عليها بالقول :” صالون زهرة جميل جمال أبطاله”.

قصة مسلسل صالون زهرة

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي مختلط بدراما “لايت كوميدي” وهو عمل لطيف يروي قصص معاصرة للنساء وعلاقاتهن مع الرجال والأصدقاء وسوف يسلط الضوء في جزء منه على انفجار مرفأ بيروت والضرر الذي يلحق بصالون بطلة المسلسل التي تؤدي دورها نادين نجيم.

المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وطوني عيسى ولين غرة ورشا بلال وأنجو ريحان ومن تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

يذكر أن نادين نجيم كانت قد أصيبت إصابات خطيرة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020 حيث قالت في تصريحات سابقة إن ” الانفجار كان قريب والمنظر ليس مثل الكلام أبدا، وكل من سيمر على منزلي سيرى الدم أينما كان وأن المنزل كله محطم، لكننا لا زلنا كلنا على قيد الحياة بحمد الله ألف مرة”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة