صخرة فضائية عملاقة تدخل مدار الأرض

المواطن - متابعة

تدخل صخرة فضائية عملاقة يعادل حجمها ضعف ساعة “بيج بن” الشهيرة الأرض الأسبوع المقبل.

ضعف حجم ساعة بيج بن:

وبحسب تقرير لقناة “الغد”، فإن كويكب ضخم يعادل ضعف حجم ساعة بيج بن الشهيرة سيدخل مدار الأسبوع المقبل، كما أن وكالة ناسا الأمريكية تتعقب الصخرة الفضائية التي يطلق عليها اسم PT 2021.

قطر الصخرة:

أما قطر الصخرة فيتراوح بين 110 و240 مترًا، وتتحرك بسرعة تزيد عن 25 ألف كيلو متر في الساعة، والكويكب من المفترض أن يمر عبر الأرض على مسافة آمنة الثلاثاء المقبل، ويصنف على أنه كويكب أبولو لقربه من الأرض على غرار أبولو 1862.

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