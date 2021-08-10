صفقات النصر الأبرز بالميركاتو

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في التعاقد مع صفقات أجنبية مميزة، لتكون الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعاقدات النصر الأجنبية الأبرز

وعلق الإعلامي الرياضي مريح المريح على الصفقات في الميركاتو الصيفي، قائلًا: “في ملفات التعاقدات الأجنبية أو المحلية التي تدرسها الأندية في كل ميركاتو هناك ما يسمى خيار أول وما يسمى خيار ثانٍ”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من خلال تعاقدات أنديتنا هذا الصيف أجزم أن تعاقدات النصر الأجنبية كانت جميعها من الخيار الأول، فيما تعاقدات بقية الأندية عبارة عن “خلط” بين الخيارين الأول والثاني”.

وتمكنت الإدارة النصراوية من التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري.

انطلاق دوري محمد بن سلمان الأربعاء

ومن المقرر أن تنطق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى بـ3 مواجهات يوم الجمعة، بين أبها والشباب، الرائد والفتح، الحزم والتعاون، على أن يلعب النصر مع ضمك والأهلي مع الفيصلي يوم الجمعة، وفي الختام يواجه الاتفاق فريق الباطن، ويلعب الهلال مع الطائي، يوم السبت.

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