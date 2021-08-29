صفقات مرتقبة قبل إغلاق سوق الانتقالات بـ ٤٨ ساعة

المواطن - محمد سمعه

مع تبقي 48 ساعة على غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، يترقب جمهور دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الصفقات المنتظرة التي سيتم التعاقد معها قبيل غلق فترة الميركاتو الصيفي.

محمد الشناوي الصفقة الأبرز

وينتظر الجمهور معرفة مصير صفقات الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، والبرازيلي أنسيلمو لاعب نادي الوحدة الذي يشهد صراعًا بين النصر والاتحاد لضمه، بعد انسحاب الأهلي.

كذلك قيل إن المدافع المغربي رومان سايس لاعب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي قريب من الانتقال لنادي الهلال، لكن إدارة الهلال تعمل على التخلص من أحد اللاعبين الأجانب، وسيكون الأقرب هو الأرجنتيني لوسيانو فيتو لقيده بدلًا منه.

ويرغب الهلال في منافسة النصر على ضم الحارس محمد الشناوي، في ظل رغبة كبيري الرياض في تدعيم صفوفهما بحارس مرمى جيد استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

كذلك ترغب إدارة ماجد النفيعي في دعم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بصفقة لاعب خط وسط مدافع رغم طلب جماهير الأهلي، التحرك وضم مهاجم جيد بجانب السوري عمر السومة المتكررة إصاباته بالفترة الأخيرة.

وتفكر إدارة الاتحاد في التخلص من المغربي كريم الأحمدي لقيد البرازيلي أنسيلمو بدلًا منه بالفترة المقبلة وقبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

فترة التوقف تُفيد 3 أندية بـ دوري محمد بن سلمان

وفي سياق آخر، ستُفيد فترة التوقف الدولي، 3 أندية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الأداء الفني غير المُقنع الذي قُدم من لاعبي الفرق الـ3 في أول 3 جولات من دوري المحترفين.

وخلال الفترة المقبلة، ستعمل أندية الهلال والشباب والطائي على تصحيح المسار وتطوير الأداء فنيًا، حيث انتقدت جماهير الأندية الـ3 الأداء الفني للاعبين بعد مرور 3 جولات.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة