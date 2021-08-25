صفقة أنسيلمو قد تُورط الاتحاد !

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب البرازيلي أنسيلمو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، في جذب أنظار العديد من الأندية السعودية أبرزهم الاتحاد، بعد تألقه مع فرسان مكة بالموسم الماضي.

وأصبح اللاعب البرازيلي صاحب الـ 32 عامًا قريبًا من مغادرة نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد هبوط الوحدة لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

إدارة الاتحاد قد تكون في ورطة

ولن يبدو أن اهتمام نادي الاتحاد بلاعب نادي الوحدة، قد يضع إدارة العميد في مشكلة كبيرة، بسبب المقابل المادي الذي طلبه لاعب نادي الوحدة للانضمام إلى العميد.

أنسيلمو طلب 4 ملايين يورو !

وكانت تقارير ذكرت أن أنسيلمو طلب الحصول على 4 ملايين يورو كراتب، وهو ما جعل إدارة الاتحاد توافق.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق على الأمر قائلًا في برنامج ” المنتصف” : “إذا دفعت إدارة 4 ملايين يورو في لاعب فهذا يُعتبر تبذيرًا، ويُحمل النادي ديونًا في غير مكانها، يجب تدخل وزارة الرياضة في الأمر”.

وقبل النهائي العربي ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، كان نادي الاتحاد حصل على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بعد أن سدد 140 مليون ريال كمستحقات عليه، وبالتالي فإن راتب 4 ملايين يورو قد يورط إدارة أنمار الحائلي في أزمة مالية وديون جديدة، لا يتحملها النادي مستقبلًا.

من ناحية أخرى، قد يستغل نادي النصر، تذبذب إدارة الاتحاد حول ضم أنسيلمو، للتحرك وضم اللاعب البرازيلي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وسيتنافس النصر مع الأهلي وكذلك الاتحاد لحسم صفقة لاعب نادي الوحدة.

وإذا نجح الاتحاد في ضم اللاعب البرازيلي فسيكون ثاني صفقة تنضم للاتحاد من الوحدة بعد الاقتراب من ضم المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي.

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