صفقة جديدة على رادار الهلال بعد ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

يسابق مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الزمن وذلك للتعاقد مع صفقة جديدة تفيد الفريق الكروي الأول استعدادًا للموسم الرياضي الذي يبدأ الأربعاء المقبل في السعودية.

وبعد نجاح الزعيم في حسم صفقة اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي، يفكر الزعيم في ضم الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري.

خطة الهلال لضم محمد الشناوي:

ورغم رفض الأهلي التفريط في حارسه المتألق صاحب الـ32 عامًا لكن الزعيم سيحاول تقديم العرض المادي المغري للمارد الأحمر وللحارس المصري لانتقاله إلى بطل آسيا 3 مرات، خاصة أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم غير مقتنع بمستوى الحراس الـ3 في الأزرق وهم عبدالله المعيوف، عبدالله الجدعاني، حبيب الوطيان.

وترغب جماهير الأزرق في انضمام محمد الشناوي إلى فريقها بمنتهى الهدوء، وذلك بعد الاقتراب من الإعلان عن ضم البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وسيكون من الصعب على الأهلي المصري، التفريط في محمد الشناوي؛ كونه أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الأول، كما يستعد الأهلي للمنافسة على الدوري والكأس في مصر إضافة لبطولة كأس العالم للأندية التي تُقام نهاية العام الحالي في اليابان.

منافسة قوية من النصر:

يذكر أن النصر سيدخل في منافسة شرسة مع الهلال لضم محمد الشناوي بعد تألق الأخير مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

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