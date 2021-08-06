صفقة جديدة يطلبها مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

طلب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، ضم صفقة جديدة للفريق، وذلك بعد التعاقد مع المالي موسى ماريجا والبرازيلي ماثيوس بيريرا واللاعب حمد اليامي.

سبب رغبة مدرب الهلال في ضم حارس مرمى:

ويركز جارديم على ضم حارس مرمى للفريق الأول، وذلك في ظل عدم اقتناعه بمستوى الحراس الـ3 عبدالله المعيوف وعبدالله الجدعاني والحارس حبيب الوطيان.

ويصر جارديم على التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على أن يكون بديلًا للحارس الأساسي عبدالله المعيوف بحسب Kooora.

محمد الشناوي مرشحًا لحراسة مرمى الزعيم:

ويُعد المرشح الأبرز لحراسة مرمى الزعيم بالميركاتو الصيفي، هو الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، وذلك بعد تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي مؤخرًا.

وكان الزعيم أعلن ظهر اليوم الجمعة، عن ضمه للاعب بيريرا قادمًا من صفوف ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي حتى صيف 2026 في صفقة قُدرت بـ18 مليون جنيه إسترليني.

وسيصل بيريرا مع فهد بن نافل رئيس الهلال إلى الرياض فجر الغد السبت في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت المملكة على طائرة خاصة.

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