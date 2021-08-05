صفقة خامسة على رادار النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مدرب نادي النصر، البرازيلي مانو مينيز، قد استقر على الصفقة الخامسة التي يرغب في ضمها للفريق الأول، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

4 صفقات نارية حتى الآن لـ النصر:

وكان العالمي نجح في ضم المدافع الأرجنتيني فونيس موري والمدافع محمد آل فتيل بالإضافة للمهاجمين الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا.

الصفقة الخامسة ستكون مدافع:

وسيفكر مدرب العالمي في ضم مدافع آخر بجانب الثنائي آل فتيل وموري، وذلك بعد رحيل البرازيلي مايكون إضافة لكثرة إصابات عبدالله مادو، وتراجع مستوى عبدالإله العمري بالفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، اتخذ مانو مينيز قرارًا سيساهم في استقرار الفريق من الناحية الهجومية بالموسم الرياضي الجديد.

وكان كل من صالح العباس وعبدالفتاح آدم عادا إلى العالمي بعد نهاية فترة الإعارة خلال الموسم المنصرم.

وسيتجه مدرب العالمي للإبقاء على صالح العباس وعبدالفتاح آدم مع وجود محمد مران والمغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر وذلك لخلق حالة من التنافس في الفريق إضافة للقيام بعملية التدوير للحفاظ على كل المهاجمين من الإرهاق البدني والذهني، خاصة أن النصر ينافس في أكثر من جهة وهي “دوري المحترفين، كأس الملك، دوري أبطال آسيا”.

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