صهيب الزيد: اليوم تحققت أمنية والدي

المواطن - مروة نبيل

أعرب صهيب الزيد عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال رسميًّا، مؤكدًا أنه حقق أمنية والده الراحل أيمن الزيد بتمثيل الزعيم.

صهيب الزيد هلالي:

ونجحت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في التعاقد رسميًّا مع الزيد؛ لتعزيز صفوف الفريق بداية من منافسات الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووقع لاعب خط الوسط، صهيب الزيد صاحب الـ17 عامًا، على عقد يمتد لـ3 مواسم، وذلك حتى عام 2024، ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا المتواجدة في مصر حاليًّا.

الزيد يعلق على انضمامه إلى الهلال:

وقال صهيب الزيد: “الحمد لله دائمًا وأبدًا بدأ اليوم مشواري مع نادي الهلال.. كل الشكر والتقدير لإدارة نادي الهلال بقيادة الأستاذ فهد بن نافل على ثقتهم وحرصهم، وأسأل الله أن يجعلها بداية خير وتوفيق لي مع هذا الكيان العظيم”.

وتابع النجم الهلالي الجديد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لكل ممثلي نادي العروبة من إدارات ومدربين ولاعبين لوقفاتهم معي طوال فترة تواجدي بالنادي.. وأتمنى لهم التوفيق في الاستحقاقات القادمة”.

وفي ختام تغريداته، حرص صهيب الزيد على توجيه الشكر لعائلته وتذكر والده الراحل، وقال: “شكر عظيم عظيم لعائلتي على دعمهم الدائم لي.. اليوم تحققت رغبة والدي رحمه الله بتمثيلي لنادي الهلال.. اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ولا تنسوه من الدعاء”.

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