صيف جدة يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في فعالية الجاليات

المواطن - واس

تقام ضمن أنشطة برنامج صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١م “فعالية الجاليات” ، حيث تستقطب العروض المسرحية والاستعراضية مرتادي المحافظة والمواطنين والمقيمين عبر ثلاث أمسيات للجاليات الفلبينية والباكستانية والهندية وذلك بنادي الفروسية الواقع على طريق عسفان .

عروض مسرحية واستعراضية

وتشهد الفعاليات غداً الجمعة الموافق ٢٠ أغسطس الليلة الفلبينية ، ثم الليلة الباكستانية في ٢٧ أغسطس، وأخيراً الليلة الهندية في الثالث من شهر سبتمبر ٢٠٢١م، بعروض مسرحية وموسيقية واستعراضية متجولة بطابع مميز وفريد يعكس روح الدول المشاركة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومجموعة من وسائل الترفيه المتنوعة لكل أفراد العائلة.

ويمكن للسياح والزوار الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الفعالية زيارة منصة “روح السعودية” (visitsaudi.com) وحجز وشراء تذكرة الدخول بفئاتها العادية والمتميزة، علما بأن فعالية الجاليات تفتح أبوابها من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل، وتُطبَّق جميع الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة والالتزام بمسافة آمنة للتباعد، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية، مع اشتراط التحصين لمن تجاوزت أعمارهم ١٢ سنة.

500 باقة وتجربة سياحية

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيّق ومتنوّع.

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