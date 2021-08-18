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ضبط أنواط ورتب وشعارات وملابس عسكرية مخالفة بالرياض
في محلين يعملان بدون ترخيص

ضبط أنواط ورتب وشعارات وملابس عسكرية مخالفة بالرياض

2021/08/18
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط أنواط ورتب وشعارات وملابس عسكرية مخالفة بالرياض
المواطن - الرياض

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلين لتفصيل الملابس العسكرية تعمل بدون تراخيص، كما ضبطت مجموعة من الأنواط والرتب والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ضبط أنواط ورتب وشعارات وملابس عسكرية مخالفة بالرياض - المواطن


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