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ضبط باكستاني مخالف لنظام البيئة قطع الأشجار وحولها إلى فحم بمكة المكرمة
بحوزته أكثر من 150 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم

ضبط باكستاني مخالف لنظام البيئة قطع الأشجار وحولها إلى فحم بمكة المكرمة

2021/08/02
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط باكستاني مخالف لنظام البيئة قطع الأشجار وحولها إلى فحم بمكة المكرمة
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لقيامه بقطع الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم وبحوزته أكثر من (150) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

تطبيق عقوبات مخالفة نظام البيئة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالف من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

منع الاحتطاب المحلي

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

مخالف نظام البيئة


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