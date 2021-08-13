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ضبط مخالفين لنظام البيئة ينقلون الرمال ويجرفون التربة
7 آليات كانت تستخدم في العملية

ضبط مخالفين لنظام البيئة ينقلون الرمال ويجرفون التربة

2021/08/13
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مخالفين لنظام البيئة ينقلون الرمال ويجرفون التربة
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

ضبط 7 آليات: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية واليمنية وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

أرقام بلاغات: 

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


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