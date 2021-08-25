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ضبط مخالفَين لبيعهما كائنات فطرية برية بالرياض وبحوزتهما 500 طائر
تطبيق العقوبة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية

ضبط مخالفَين لبيعهما كائنات فطرية برية بالرياض وبحوزتهما 500 طائر

2021/08/25
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مخالفَين لبيعهما كائنات فطرية برية بالرياض وبحوزتهما 500 طائر
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة, وهما مواطن ومقيم من الجنسية البنغلادشية بحوزتهم 500 طائر “دخّل” معد للبيع في مدينة الرياض.

ضبط المخالفين وتحريز المضبوطات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، جرى ضبط المخالفَين وتحريز المضبوطات وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

عقوبة بيع الكائنات الفطرية

وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية المصيدة غرامة تبلغ 20 ألف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ضبط مخالفَين لبيعهما كائنات فطرية برية بالرياض وبحوزتهما 500 طائر - المواطن


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