‎الرئيسية
جديد الأخبار
ضبط مخالف لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص
عُثر بحوزته على بندقية غازية وهوائية وذخائر

ضبط مخالف لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص

2021/08/31
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
ضبط مخالف لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها في محمية الملك سلمان الملكية في منطقة الجوف مخالفًا لنظام البيئة لقيامه بالصيد دون ترخيص.

ضبط المخالف:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه عُثر بحوزة المخالف على بندقية غازية وبندقية هوائية وذخائر وأدوات للصيد، إضافة إلى (9) طيور مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه من الجهات المختصة.

عقوبة الصيد دون ترخيص:

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة الصيد دون ترخيص هي غرامة تبلغ 10 آلاف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ضبط 48 مواطناً بحوزتهم 25 متراً مكعباً من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة