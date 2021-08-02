ضبط مستودع مخالف في الرياض به منظفات وكمامات مغشوشة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية في الرياض، ضبطت مستودعًا مخالفًا يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة.

التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يديره وافد عربي للغش في المنظفات وتصنيع الكمامات من مواد مخالفة، وتضبط منظفات بأسماء تجارية معروفة وتصادر كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع. تم ضبط الموقع والقائم عليه وإحالتهم للجهات المختصة. pic.twitter.com/g6OrQ7GxNn — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 2, 2021

منظفات مغشوشة:

كما ضبطت التجارة، بحسب ما ذكرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، منظفات بأسماء تجارية معروفة، وصادرت كميات كبيرة من المواد المغشوشة الجاهزة للبيع.

وتم ضبط الموقع في الرياض والقائم عليه وإحالته للجهات المختصة.

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