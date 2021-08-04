ضبط معمل يجهز البوفيهات بمواد فاسدة في الرياض

المواطن - الرياض

ضبطت أمانة منطقة الرياض، استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال.

قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال..

أغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة pic.twitter.com/YtQR4ZeGMQ — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 4, 2021

مواد غذائية فاسدة:

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه “قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال”.

إغلاق الموقع:

وأشارت أمانة منطقة الرياض، إلى أنه تم إغلاق الموقع، وتم إحالة مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة.

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