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ضبط مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين وكمية من الحشيش في الرياض

ضبط مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين وكمية من الحشيش في الرياض

2021/08/19
الساعة 5:46 مساءً
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ضبط مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين وكمية من الحشيش في الرياض
المواطن - واس

ألق شرطة الرياض القبض على مواطن بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر

استمرار جهود مكافحة المخدرات

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على مواطن بمنطقة الرياض، ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.


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