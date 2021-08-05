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ضبط 178 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالشرقية
إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج

ضبط 178 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالشرقية

2021/08/05
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 178 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالشرقية
المواطن - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (178) شخصًا بالمنطقة الشرقية لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

تطبيق العقوبات المقررة

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.


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