ضبط 200 طن سكراب داخل 8 أحوشة في مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط 200 طن سكراب داخل 8 أحوشة في أبو مراغ وبئر الغنم.

جولات رقابية:

وأوضحت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية ولجنة متابعة بيع الحديد المستخدم.

بضائع مخالفة:

كما واصلت أمانة العاصمة المقدسة واصلت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية، بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، الجولات الرقابية المكثفة على حراج المعيصم؛ ما أسفر عن مصادرة 2 طن من البضائع المخالفة والمخزنة بطرق عشوائية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

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