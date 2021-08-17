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ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي 
تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين

ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي 

2021/08/17
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي 
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (8) مواطنين و(13) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (561) رأسًا من الإبل و(1590) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

أرقام البلاغات: 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي  - المواطن


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