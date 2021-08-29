ضبط 4 مقيمين في الرياض يزورون التقارير الطبية وفحوصات كورونا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن ضبط ثلاثة مقيمين ومقيمة في مدينة الرياض لقيامهم بعمليات تزوير تقارير طبية تشمل فحوصات كورونا (كوفيد-19).

إحالة إلى النيابة:

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع تويتر، اليوم الأحد، أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم.

كورونا في السعودية:

في سياق آخر، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (208) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (393) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (544004) حالات، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (532,126) حالة.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

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