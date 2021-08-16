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ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال

2021/08/16
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال
المواطن - الطائف

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، القبض على (9) مقيمين لقيامهم بسرقة كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، اثنان من مخالفي نظام الإقامة، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، بين العقدين الثاني والخامس من العمر، ارتكبوا (37) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء بمحافظة الطائف، وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنجلاديشي، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (300,000) ريال.

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ضبط 9 مقيمين سرقوا كيابل من مبانٍ تحت الإنشاء بالطائف بقيمة 300 ألف ريال - المواطن


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