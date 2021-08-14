ضبط 92 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

المواطن - الحدود الشمالية

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من ضبط 92 مخالفًا للإجراءات الاحترازية الصحية لمنع انتشار (كوفيد 19).

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث شرطة الحدود الشمالية، أنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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