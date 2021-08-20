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ضمك يزور شباك الطائي بعد أول ربع ساعة بالشوط الثاني
فارس الجنوب يسعى لخطف النقاط الثلاث

ضمك يزور شباك الطائي بعد أول ربع ساعة بالشوط الثاني

2021/08/20
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ضمك يزور شباك الطائي بعد أول ربع ساعة بالشوط الثاني ضمك والطائي
المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي ضمك من افتتاح التسجيل في شباك نادي الطائي، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كرواتي يعطي الأفضلية لـ ضمك:

وتمكن اللاعب الكرواتي ميجو كاكتاس من افتتاح التسجيل لفارس الجنوب بالدقيقة الـ60 وبعد مرور ربع ساعة من انطلاقة الشوط الثاني من المباراة ضد فارس الشمال.

فارس الجنوب خسر أمام النصر الجمعة الماضية:

وكان فارس الجنوب خسر من النصر بالجولة الأولى يوم الجمعة الماضية برباعية لهدف، بينما خسر الطائي من الهلال بهدف دون مقابل السبت الماضي في ختام الجولة الأولى.

يذكر أن الطائي صعد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من دوري الدرجة الأولى بعد نهاية موسم 2020/ 2021، ويقوده حاليًّا المدرب التونسي محمد الكوكي منذ يونيو الماضي.


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