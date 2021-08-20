ضمك يستعيد توازنه بهدف في شباك الطائي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، توازنه بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على الطائي بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الثانية.

ملخص مباراة ضمك والطائي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون وجود محاولات خطيرة تذكر لإحراز الهدف الأول في أي من شباك الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن اللاعب الكرواتي ميجو كاكتاس من افتتاح التسجيل لفارس الجنوب بالدقيقة الـ60 وبعد مرور ربع ساعة من انطلاقة الشوط الثاني من المباراة ضد فارس الشمال.

فارس الجنوب يُحقق أول انتصار له دوريًّا:

وظل فارس الجنوب محافظًا على تقدمه بهدف، ليحقق أول 3 نقاط له ببطولة دوري المحترفين السعودي في الموسم الجديد.

وكان فارس الجنوب خسر من النصر بالجولة الأولى يوم الجمعة الماضية برباعية لهدف، بينما خسر الطائي من الهلال بهدف دون مقابل السبت الماضي في ختام الجولة الأولى.

وسيواجه ضمك بالجولة الثالثة فريق الأهلي، مساء الأربعاء المقبل، بينما يواجه الطائي فريق الفيحاء مساء الجمعة القادمة.

يذكر أن الطائي صعد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من دوري الدرجة الأولى بعد نهاية موسم 2020/ 2021، ويقوده حاليًّا المدرب التونسي محمد الكوكي منذ يونيو الماضي.

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