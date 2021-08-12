طائرات الجيش الجزائري تشارك في إخماد الحرائق

المواطن - متابعة

شاركت مروحيات من نوع MI26 تابعة للقوات الجوية بالجيش الجزائري في عمليات إطفاء الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

وأوضحت القيادة العليا للجيش الوطني الجزائري أن “إقحام مثل هذا النوع من المروحيات يشكل دعمًا كبيرًا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة”.

يذكر أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، ارتفعت إلى 65 ضحية، فيما ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حالة حداد وطني لثلاثة أيام.

وقال التلفزيون الجزائري بالأمس: إن من بين ضحايا الحرائق 28 عسكريًّا إلى جانب 37 مدنيًّا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو، مضيفًا أن هناك 12 عسكريًّا في حالة حرجة في المستشفى.

حرائق في 17 ولاية:

ووفقًا للمدير العام للغابات في الجزائر، علي محمودي، فقد وصل عدد حرائق الغابات، التي لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 86 حريقًا من إجمالي 103 حرائق اندلعت منذ مساء الاثنين الماضي في 17 ولاية، حسبما ما أفاد.

إعلان الحداد الوطني:

من جهتها، قالت صحيفة النهار الجزائرية : إن الرئيس عبدالمجيد تبون سيعلن عن حداد وطني لثلاثة أيام، بداية من اليوم الخميس.

وجاء في تغريدة على حساب الرئاسة الجزائرية: “على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها”.

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