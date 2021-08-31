 طارق حامد على أبواب الاتحاد  

المواطن - اسلام البشيشي

سلطت تقارير صحفية الضوء حول تحرك إدارة نادي الاتحاد على الحصول على خدمات الدولي المصري طارق حامد، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأفادت التقارير إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض للزمالك المصري، بـ مليونَي دولار مقابل الإعارة، و6 ملايين دولار في حالة الشراء النهائي.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك اجتماعًا، اليوم “الثلاثاء”، من أجل حسم موقفه من الصفقة سواءً بالقبول أو الرفض.

ويعد طارق حامد أحد النجوم الكبار في الزمالك، والذي وصفه عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء بأفضل صفقة خلال آخر 10 سنوات.

عقد طارق حامد مع الزمالك ينتهي بصيف 2022 :

وربما ينتظر نادي الاتحاد لشهر يناير المقبل، من أجل توقيع العقد مع طارق حامد لاعب الزمالك حيث سيكون دخل الفترة الحرة له مع الزمالك، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ والانضمام له بالمجان في صيف 2022.

عدد ألقاب نجم الزمالك مع فريقه :

وانضم حامد إلى الزمالك في عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري وتُوج مع الزمالك بـ 11 بطولة، كما شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولتي كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و2019، ولعب كأس العالم مع المنتخب المصري قبل 3 سنوات في روسيا.

وتأتي رغبة الاتحاد في ضم حامد، ليكون بديلًا للاعب المغربي كريم الأحمدي الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الاتحاد.

ودشن جمهور الاتحاد هاشتاجًا بعنوان “كريم الأحمدي شكرًا لك” تقديرًا منهم لعطاء اللاعب المغربي مع نمر جدة في آخر 3 سنوات.

وكانت جماهير الاتحاد، انتقدت قرار إدارة أنمار الحائلي بالاستغناء عن الأحمدي والإبقاء على البرازيلي برونو هنريكي واللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

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