طاقم تحكيم سعودي يدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

سيدير طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم محمد الهويش، مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وذكر الحساب الرسمي لـ اتحاد القدم عبر “تويتر” أن الحكم محمد الهويش سيدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي ناساف الأوزبكي وآهال من تركمانستان ضمن نهائي منطقة وسط آسيا.

أسماء طاقم الحكام السعودي

وسيعاون الحكم محمد الهويش كل من عبدالرحيم الشمري كحكم مساعد وياسر السلطان كحكم مساعد، بينما سيكون خالد الطريس كحكم رابع.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية مع شركة ” برو” وذلك لتكون الشريك الإعلامي للاتحاد الآسيوي لبث كل بطولات المنتخبات الوطنية والأندية خلال الفترة المقبلة في العراق.

وقالت شركة ” برو” عبر رئيسها يوسف الخفاجي إن الشراكة الإعلامية ستمنح الفرصة للجماهير العراقية متابعة كل المنافسات والمحافل الآسيوية من خلال تقنيات مبتكرة تظهر لأول مرة بـ العراق.

يذكر أن فريق موهيون بوغان الهندي كان تعادل مع فريق باشوندهارا البنجلاديشي بهدف لكل فريق مساء أمس الثلاثاء في دور المجموعات لمنطقة جنوب آسيا في البطولة، بينما فاز فريق بنغالورو الهندي على فريق مازيا من جزر المالديف بسداسية مقابل هدفين، أيضًا في دور المجموعات عن منطقة جنوب آسيا ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

رسالة إلى حكام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

وتمنى الجمهور السعودي عبر “تويتر” التوفيق لـ طاقم الحكام بقيادة محمد الهويش، معربين عن آمالهم في تألقهم تحكيميًا لتشريف التحكيم السعودي خارج المملكة، وفي المحافل الرياضية الكبرى.

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