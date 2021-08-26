طالبان تضع حامد كرزاي وعبد الله رهن الإقامة الجبرية

المواطن - متابعة

قالت شبكة CNN الأمريكية إن حركة طالبان رفعت الحراسة الشخصية عن كل من رئيس أفغانستان السابق حامد كرزاي ورئيس مجلس المصالحة عبدالله عبدالله ووضعتهما قيد الإقامة الجبرية في منزل الأخير.

رفع الحراسة عن حامد كرزاي

وكانت طالبان نزعت الاثنين الماضي أسلحة الفريق الأمني العامل على حراسة كرزاي وصادرت سياراته، ما دفع الرئيس السابق للانتقال إلى منزل عبد الله عبدالله بحسب ما ذكرته الشبكة الأمريكية نقلًا عن مصادرها.

وتابع المصدر أن طالبان فتشت أمس منزل عبد الله وصادرت سياراته وحرمته من الحراسة أيضا، وذكرت الشبكة أن كرزاي وعبد الله يقعان الآن فعليًا تحت الإقامة الجبرية دون حراسهما وتحت رحمة طالبان.

تشكيل مجلس تنسيقي

وكان كرزاي أعلن في وقت سابق عن تشكيل مجلس تنسيقي بقوله: بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولون عن البلاد، ومن أجل منع الفوضى وتقليل معاناة الناس وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام تم النقل السلمي للسلطة للمجلس التنسيقي المكوّن منه إضافة إلى د. عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والزعيم قلب الدين حكمتيار.

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