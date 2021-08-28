طالبان: من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون ضمن الحكومة

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أنه من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءًا من الحكومة القادمة.

القرار النهائي بيد القادة:

وذكر ذبيح الله مجاهد: “من الصعب توقع ما إذا كانت النساء ستكون جزءًا من الحكومة والقرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة”، بحسب “سكاي نيوز”.

وتابع المتحدث باسم الحركة أن طالبان ستعلن عن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، مناشدًا الدول الغربية الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان، لافتًا إلى أن مطار كابل سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان قريبًا جدًّا.

تعيين مسؤولين:

كما أشار إلى تعيين حكام وقادة للشرطة في 33 إقليمًا، بالإضافة إلى تعيين مسؤولين في وزارتي الصحة والتعليم والبنك المركزي.

وكانت حركة طالبان قدمت، في أوائل أيام سيطرتها على مختلف مناطق البلاد، تعهدات بعدم تنفيذ الإجراءات السياسية السابقة بحق النساء، لكن متابعي الشأن الأفغاني، لاسيما المنظمات الدولية الحقوقية والنسائية، يثيرون منذ أيام مخاوف من أن تُقدِم الحركة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات القمعية تجاه نساء أفغانستان.

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