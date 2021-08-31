المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عن طرح تذاكر مباراة السعودية وفيتنام ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

أسعار تذاكر مباراة السعودية وفيتنام

وجاءت أسعار تذاكر مباراة السعودية وفيتنام كالتالي؛ 30 ريالًا أفراد “D-J-C-K”، 50 ريالًا عوائل “B-L” وأفراد “E-I”، 75 ريالًا أفراد “F-G-H” وعوائل “A-M”.

ويمكن الحصول على التذاكر عبر موقع victoryarena.com، فيما يشترط أن تكون الحالة الصحية على تطبق توكلنا “محصن” أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا، من أجل حضور المباراة من المدرجات.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وفيتنام ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم الخميس المقبل.

الأخضر يواصل استعداداته

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهتي فيتنام وعمان، حيث يأمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراتين.

كما حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على عقد اجتماع مع لاعبي المنتخب الوطني الأول لتحفيزهم قبل مباراة السعودية وفيتنام، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تقدم إلى المركز الـ61 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لشهر أغسطس الجاري، وذلك بعد تحقيقه لـ3 انتصارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا 2023.

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