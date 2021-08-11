طريقة استعراض تذاكر الفعاليات في تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

يتيح تطبيق توكلنا إمكانية استعراض تذاكر الفعاليات بعد الحصول عليها من مزود الخدمة حيث تمكن هذه الخدمة مستخدم توكلنا من استعراض تذاكر الفعاليات التي اشتراها من مزود الخدمة، وعرضها عند بوابة الدخول للتحقق من سريانها بعد التحقق من الحالة الصحية؛ وذلك لتسهيل آلية الدخول إلى الفعاليات.

خطوات استعراض تذاكر الفعاليات:

وقال التطبيق إنه لتفعيل هذه الميزة بعد شراء التذكرة من مزود الخدمة يجب اختيار مشاركة مع تطبيق توكلنا، ولاستعراضها يتم ما يلي:

توجه إلى الخدمات ومن خدمة الفعاليات اضغط على التذاكر.

سيظهر لك الحجز القائم.

يمكنك الآن استعراض التذكرة.

يرجی عرض (QR Code) للدخول إلى الفعالية.

البيانات الصحية للأفراد:

وفي وقت سابق أكد توكلنا أنه يستقبل البيانات الصحية للأفراد من وزارة الصحة بشكل آلي وبدون تدخل بشري ومن ثم يتم عكسها على حالة الفرد في التطبيق.

وأضاف التطبيق أن الحالة الصحية للفرد تتغير بتغيرها لدى وزارة الصحة مهيبًا بمن يواجه مشكلة بالتواصل مع وزارة الصحة عبر القنوات الرسمية.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

وتشمل الحالات الثلاثة ما يلي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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