المواطن - الرياض

طريقة تسجيل الدخول على منصة مدرستي أصبح محور اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع اقتراب عودة الدراسة.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم عن تعديل التقويم الدراسي بالمملكة للعام الدراسي 1443هـ، حيث أكدت على عودة المعلمون العمل بمدارس اعتبارًا من الأحد، 22 أغسطس 2021، والموافق 14 محرم 1443 هجريًا.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، “وزير التعليم مرحبًا بعودة زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات: ثقتنا فيكم كبيرة لمواصلة العطاء في عام دراسي استثنائي، ونفخر بجهودكم المخلصة لأداء رسالتكم السامية بتفان وإخلاص”.

ويشار إلى أن الدراسة داخل المملكة، تأتي بطريقة افتراضية عبر منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، ضمن إجراءات السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تم تفعيلها بالعام الدراسي الجديد 2020-2021، ويعتبر تطبيق المنصة واحد من أهم التطبيقات المنتشرة حديثًا.

ميزة منصة مدرستي

وتتميز منصة مدرستي، بأنها وسيلة فعالة وآمنة للتعليم عن بعد لكافة الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، عقب إعلان تعليق الدراسة في المدارس منذ عام ٢٠٢٠ نتيجة انتشار فيروس كورونا، ونظرًا لإيقاف الدراسة بمؤسسات التعليم العام والخاص والأهلي والجامعي، تم تفعيل نظام الدراسة عن بعد حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة في كافة المراحل التعليمية دون أن يحدث خلل في تلقى الطلاب المقررات المخصصة لهم على مدار العام.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي:

– يتيح الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، التابع لوزارة التعليم بالمملكة، تسجيل دخول الطلاب عبر الرابط التالي :”

https://schools.madrasati.sa/”.

– يضغط الطالب على تسجيل الدخول من خلال تبويب “حسابي”.

– يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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