طريقة تعديل كلمة المرور في توكلنا

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار “نسيت كلمة المرور”.

وتابع ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

في سياق متصل، يتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن، وهذه الفئات الثلاث هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة، وهي كما يلي:

– المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

– المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

– المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويوم أمس، أكد تطبيق توكلنا أن حالة (معفي) تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

استعراض الحالة:

وأوضح توكلنا أنه يمكن استعراض الحالة لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني: هنا.

ولفت إلى يتم معاملة المعفي كمعاملة المحصن فيما يخص الدخول إلى الأماكن العامة أو السفر.

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