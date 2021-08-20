طريقة فينسنت أبو بكر تُقلل خطورته!

المواطن - مروة نبيل

خذل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر جماهير نادي النصر بعد عدم ظهوره بالمستوى المتوقع خلال مباراة فريقه ضد الفيصلي.

تراجع مستوى فينسنت أبو بكر

وأبدى الإعلامي الرياضي خالد الشعلان استغرابه من مستوى المهاجم الكاميروني، وقال: “خروج فينسنت أبو بكر دومًا وفي مباراتين من الصندوق لا مبرر له، وسيكون أثر ذلك شديدًا على الفريق مُستقبلًا”.

وتابع الشعلان حديثه عن فينسنت أبو بكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل هذا بتوجيه من المُدرب أم اللاعب اعتاد على ذلك؟.. كم من مهاجم في عالم كرة القدم فـقـدَ خطورته بهذه الطريقة القاتلة والمحبطة”.

النصر يخسر بثنائية

ولعب الفيصلي ضد النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في الفوز بهدفين مقابل هدف، ما عرض المدرب مانو مينيز لانتقادات.

وتجمد رصيد العالمي عند 3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الترتيب بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة