طلب الهلال من القادسية لضم خليفة الدوسري

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن طلب الهلال من نادي القادسية، وذلك أثناء تفاوض الزعيم لضم المدافع خليفة الدوسري لاعب فارس الشرقية.

التكتم شعار الهلال لضم خليفة الدوسري

وذكر الإعلامي وليد الصيعري عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة فهد بن نافل طلبت من إدارة نادي القادسية التكتم على مفاوضات الدوسري وذلك لمنع المساومة ودخول أطراف أخرى.

وكانت تقارير صحفية قالت في وقت سابق إن النصر مهتمًا بضم الدوسري صاحب الـ22 عامًا ولكن بعد التعاقد مع محمد آل فتيل ربما يقل اهتمام النصر بضم مدافع القادسية.

ويرغب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لـ الهلال في ضم مدافع وحارس مرمى للفريق، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال قريب من ضم بيريرا

وأصبح الهلال قريبًا من ضم البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي كما يفكر في ضم الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري.

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