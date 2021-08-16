طلب جماهير الطائي من وزير الرياضة بعد الأزمة الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

حرصت جماهير نادي الطائي على توجيه عدة رسائل إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك بسبب الأزمة الأخيرة المتعلقة بالمدرب التونسي محمد الكوكي مدرب الفريق الكروي الأول في فارس الشمال.

تفاصيل أزمة مدرب الطائي

وكان المدرب محمد الكوكي أشرف على فريقه في مباراة الهلال من مدرجات ملعب الملك فهد الدولي حيث لم يحق له الجلوس على دكة البدلاء لعدم حصوله على شهادة PRO.

وناشدت جماهير فارس الشمال، وزير الرياضة بالتدخل وحل إشكالية المدرب والوقوف بجانب النادي كونه الممثل الوحيد لأندية الشمال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

تعليق رئيس النادي

وكان تركي الضبعان رئيس النادي هاجم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال تصريحاته لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة MBC قائلًا: “نريد استثناء مدربنا محمد الكوكي كما تم استثناء مدرب القادسية وأبها سابقًا، المدرب التونسي لديه الخبرات والشهادات التي تعادل شهادة Pro ولم يتم إبلاغنا مبكرًا قبل التعاقد مع المدرب باشتراط شهادة Pro”.

وأضاف رئيس الطائي: ” كان لازمًا على اللجنة الفنية بـ اتحاد القدم السعودي إخطار الأندية الصاعدة لدوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي بشرط وجود مدرب لهم حاصل على شهادة برو، لكن اللجنة الفنية بالاتحاد ترسل رسالة “واتس” لسكرتير النادي !، هل هذا تعامل احترافي ؟! من اتحاد القدم”.

وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد ألزمت المديرين الفنيين العاملين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالحصول على شهادة الـ PRO في التدريب.

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