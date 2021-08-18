طلب كتابي لعزل مدير صندوق سويكورب وابل ريت

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سويكورب مدير صندوق سويكورب وابل ريت عن تسلمها طلب كتابي من عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون أكثر من 25% من قيمة وحدات الصندوق للدعوة لانعقاد اجتماع لمالكي الوحدات لعزل مدير الصندوق والتفاوض مع مدير صندوق بديل.

بيان على تداول:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء إنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن وقت وبنود الاجتماع وطريقة التصويت.

الأثر الناتج:

وتابعت أنه يتعذر على مدير الصندوق تحديد الأثر الناتج عن هذا الحدث وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.

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