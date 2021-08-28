ظاهرتان سلبيتان بعد ختام الجولة الثالثة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباريات الجولة الثالثة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين ظاهرتين سلبيتين مقارنة بالجولتين الأولى والثانية.

الظاهرة الأولى هي تسجيل 19 هدفًا فقط في الجولة الثالثة، بمعدل أقل عن أول جولتين حيث سُجل 22 هدفًا بالجولة الأولى و25 هدفًا بالجولة الثانية.

أول تعادل سلبي بـ الدوري:

الظاهرة الثانية هي تسجيل أول نتيجة سلبية في مباريات دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي 2021/ 2022، وذلك بعد التعادل السلبي بين الهلال والباطن مساء أمس الجمعة.

كذلك لم تساهم الأرض في مساعدة أصحابها على الفوز، حيث خسر الفيصلي أمام الاتحاد، وخسر الطائي أمام الفيحاء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويتصدر الفيحاء، ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط، يليه الهلال برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، ثم يأتي النصر والاتحاد والرائد في المراكز من الثالث إلى الخامس برصيد ست نقاط.

بينما يتواجد نادي الاتفاق في ترتيب دوري محمد بن سلمان في المركز السادس برصيد خمس نقاط، أما أندية الفتح وأبها والفيصلي والباطن وضمك، فتحتل المراكز من السابع إلى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما النادي الأهلي فيتواجد بالمركز الثاني عشر في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ثم الحزم يتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد نقطتين، أما ناديا التعاون والشباب فيحتلان المركزين الـ14 والـ15 على الترتيب برصيد نقطة، ويتواجد نادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.

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