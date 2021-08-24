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الداخلية‬⁩: السماح بعودة المقيمين المحصنين في المملكة من الدول المعلق القدوم منها
مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

الداخلية‬⁩: السماح بعودة المقيمين المحصنين في المملكة من الدول المعلق القدوم منها

2021/08/24
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية‬⁩: السماح بعودة المقيمين المحصنين في المملكة من الدول المعلق القدوم منها
المواطن - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.

فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.


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