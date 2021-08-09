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ضبط 29 شخصًا ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر بقيمة 81 مليون ريال
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالتهم إلى فرع النيابة

ضبط 29 شخصًا ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر بقيمة 81 مليون ريال

2021/08/09
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 29 شخصًا ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر بقيمة 81 مليون ريال
المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على 29 شخصًا ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (10) مواطنين و(15) مقيمًا من الجنسية اليمنية و(3) مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب (60) مليون ريال، و(101) كيلو جرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ(21) مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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