وزارة التعليم: الدراسة حضورية للمحصنين بجرعتين من طلاب المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة التعليم أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.
وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم – للتعليم العام – ابتسام الشهري :ستكون الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.
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تعليق واحد
د.علاء سامي حامد
أعتقد الافضل التريث لبداية عام ٢٠٢٢ ومن ثم تقييم الوضع الوبائي وعليه ام إما الاستمرار فى الدراسة on line او حضوريا للجميع وشكرا لجهودكم