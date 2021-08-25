عبدالرحمن بن مساعد: وقت أكثر من رائع تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من ساعة!

المواطن - الرياض

اشتكى الأمير عبدالرحمن بن مساعد من انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة رغم الطقس الحار اليوم الأربعاء.

40 مئوية:

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تبين تسجيل الرياض 40 درجة مئوية، معلقًا عليها بالقول: “الحقيقة وقت أكثر من رائع تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من ساعة حتى الآن الأعزاء في شركة الكهرباء، شكرًا للطفكم البالغ.

الكهرباء ترد:

ورد حساب العناية بالمشتركين على تغريدة ابن مساعد بالقول: “يسعد صباحك سمو الأمير عبدالرحمن، نأمل تزويدنا برقم الجوال لإجراء اللازم”.

ومازح البعض الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقال “سدد فاتورة الكهرباء يا سمو الأمير”، ليرد ابن مساعد ضاحكًا: “مسدد والله”.

طقس اليوم:

في سياق متصل، كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وبحسب تقرير الأرصاد، توجد فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والمدينة المنورة.

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