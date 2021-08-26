عبدالرحمن غريب: ضمك لم يكن خطيرًا على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قال عبدالرحمن غريب جناح الفريق الكروي الأول في الأهلي: إن ضمك لم يكن بالخطورة المنتظرة مضيفًا أن الانسجام بدأ يظهر بشكل كبير على لاعبي الراقي.

وتحدث غريب لـ قناة SSC قائلًا: “التوفيق لم يكن حليفنا وضمك لم يكن بالخصم الخطير ولم يكن لهم إلا فرصة الهدف الذي أحرزوه، لم نوفق في إحراز أي أهداف، ولكن القادم أفضل”.

وتابع غريب: “يجب علينا التركيز فيما هو مقبل، من أجل تحقيق الفوز”.

عدم توفيق واجه لاعبي الأهلي:

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، لم يتمكن الراقي من إحراز أي أهداف أخرى غير الهدف الذي سجله اللاعب الحسن نداو بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية، بجانب أن تقنية الفيديو ألغت هدفًا سجله الراقي في أحداث الشوط الثاني من المباراة.

3 تعادلات بـ 3 نقاط:

يذكر أن الأهلي تعادل للمرة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين، حيث أصبح رصيده 3 نقاط، بينما أصبح رصيد ضمك 4 نقاط.

وسيلعب الراقي مع التعاون بالجولة الرابعة من الدوري يوم 12 سبتمبر المقبل، بينما يلعب ضمك مع فريق الفيصلي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي تولى تدريب الراقي قبل بداية موسم 2021/ 2022 بعد رحيل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

وكان الراقي ودع دوري أبطال آسيا في شهر إبريل الماضي، بعد الخروج من دور المجموعات.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق أول فوز له في بطولة دوري المحترفين السعودي، لتجاوز خيبات أمل الموسم الماضي، حيث احتل الراقي، المركز الثامن في الدوري.

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