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عبدالرزاق حمدالله جاهز لمواجهة التعاون
بعد غيابه أمام الفيصلي

عبدالرزاق حمدالله جاهز لمواجهة التعاون

2021/08/22
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرزاق حمدالله جاهز لمواجهة التعاون حمدالله - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

تأكدت جاهزية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المباريات المقبلة.

عبدالرزاق حمدالله يشارك في التدريبات:

وأشار الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله يُشارك الآن في تدريبات النصر الجماعية، استعدادًا لمواجهة التعاون المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد غاب عن مباراة النصر والفيصلي الماضية، وترددت أنباء عن وجود خلافات؛ وسط أنباء عن احتمالية رحيله إلى الاتحاد، إلا أنه نفى هذه الشائعات عبر حسابه على “تويتر”، بالأمس، مؤكدًا احترامه لقرار استبعاده من المباراة الماضية.

حمدالله
حمدالله – المصدر @AlNassrFC

النصر يخسر ضد الفيصلي:

ولعب الفيصلي ضد النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح عنابي سدير في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتجمد رصيد العالمي عند 3 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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